Трое россиян предстанут перед судом за убийство семьи с ребенком

В Подмосковье мужчину и двух его сообщников осудят за убийство соседа, его жены и дочери

В Подмосковье мужчину и двоих его соучастников осудят за убийство соседа, его жены и их несовершеннолетней дочери. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

Фигурантам, жителям Москвы 1989 и 1980 годов рождения и уроженцу Солнечногорска 1993 года рождения, также вменяют совершение преступлений по статьям 167 («Умышленное уничтожение имущества путем поджога»), 223 («Незаконное изготовление оружия»), 222 («Незаконное хранение взрывных устройств группой лиц»), 158 («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору») и 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ.

По данным следствия, 3 декабря 2020 года один из обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне затяжного конфликта решил поджечь соседский дом, который, как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, находился в СНТ «Зеленый огонек — 2» деревни Зубово недалеко от Волоколамска.

После пожара хозяин дома вместе с семьей приехал на место происшествия. В это время поджигатель предложил двоим знакомым, которые находились у него в гостях, убить соседа и его близких. После этого они распределили роли, взяли огнестрельное оружие и поставили свою машину так, чтобы пострадавший не смог проехать мимо них. При появлении машины потенциальной жертвы один из фигурантов выстрелил ему в голову, после чего продолжил стрелять в сторону авто, в котором сидели супруга пострадавшего и его 16-летняя дочь. В тот момент, когда машина потерпевшего столкнулась с автомобилем обвиняемых, один из злоумышленников еще раз выстрелил через окно в сторону машины. В результате полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, сообщники собрали гильзы от патронов и выбросили их в лесу, после чего отогнали машину потерпевших к заброшенному дачному участку, перенесли тела погибших в дом, а затем подожгли участок, автомобиль и скрылись.

Благодаря грамотной работе следователей обвиняемых удалось задержать по горячим следам. Во время обысков в доме у одного из них были изъяты взрывчатые вещества, взрывные устройства, оружие и боеприпасы. На время следствия мужчин поместили в СИЗО.