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На Украине решили переименовать 58 названных в честь российских деятелей улиц

В украинском Ужгороде решили переименовать 58 улиц, названных в честь российских деятелей

Фото: Unsplash

В городе Ужгород на западе Украины захотели переименовать десятки улиц, названных в честь российских деятелей. Об этом заявили в местном горсовете, передает РИА Новости.

В ужгородском горсовете сообщили, что на заседании специальной комиссии были определены 58 улиц, «названия которых рекомендуется изменить». В ведомстве отметили, что по итогам обсуждения было принято решение «вернуть досоветские названия, где возможно и уместно». Там также добавили, что при переименовании предпочтение будет отдано «достойным местным деятелям».

«Окончательное решение, как определено законодательством, принимается решением сессии горсовета после общественных обсуждений, которые с момента их объявления продолжаются два месяца. Специалисты отмечают, что значительных средств для переименования не требуется, речь идет только об изменении табличек», — уточнили в горсовете.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что с местного Памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров снимут таблички с названиями российских населенных пунктов. По его словам, оттуда исчезнут указатели Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Таганрога.

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Георгий Нестеров
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