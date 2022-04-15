Ипотека в США рекордно подорожала

Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США достигла 5% впервые с 2011 года

Ипотека на 30 лет в США рекордно подорожала за последние десять лет. Об этом свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

За неделю средняя ставка поднялась на 0,28 процентного пункта и впервые достигла 5 процентов годовых с 2011 года. На данный момент показатель превышает прошлогодний почти на 2 процентных пункта — в 2021-м средняя ставка составляла 3,04 процента. С начала 2022 года средняя ставка по таким кредитам выросла на 1,89 процентного пункта. Согласно данным сайта со списками недвижимости Realtor.com, это добавило по 300 долларов к ежемесячным платежам по ипотеке на сумму 350 тысяч долларов.

Средняя ставка по 15-летней ипотеке также поднялась. Она превысила четыре процента впервые с 2018 года, достигнув 4,17 процента. Пятилетние кредиты на жилье на данный момент в среднем предоставляются под 3,69 процента годовых. За неделю ставка выросла на 0,13 процентного пункта, а за год — на 0,89 процентного пункта. Расчет сделан на основе данных от 80 кредитных организаций.

В 2021 году средний долг американца составил почти 100 тысяч долларов, при этом значительный вклад в увеличение объема долгов внесла ипотека. Миллионы граждан оказались не в состоянии оплачивать аренду домов и ипотечные кредиты, несмотря на помощь правительства. Большинство не смогло отложить средства на будущие платежи за жилье, потратив пособия по безработице и единовременные выплаты от государства на подорожавшие товары и услуги.