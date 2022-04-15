Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиян предупредили о подорожании отелей внутри страны в летнем сезоне

Ростуризм предупредил о росте цен в пятизвездочных отелях до 50 процентов в летнем сезоне

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о стоимости проживания в российских отелях в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, руководитель ведомства предупредила о подорожании размещения в четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах внутри страны — рост цен может составить до 50 процентов.

Материалы по теме:
«От переизбытка эмоций кружится голова» Чем способна удивить туриста земля ханты и манси, где добывают нефть?
«От переизбытка эмоций кружится голова»Чем способна удивить туриста земля ханты и манси, где добывают нефть?
7 августа 2021
«Дотронулся — женись» Как россиянка отправилась в Дагестан и не пожалела
«Дотронулся — женись»Как россиянка отправилась в Дагестан и не пожалела
23 октября 2021

При этом Догузова уточнила, что качественных отелей в России немного, поэтому в большинстве объектов размещения повышение стоимости будет незначительным. «Мы рассчитываем, что рост если и будет, то он будет незначительно выше инфляции, либо ниже, либо в диапазоне инфляции. Повышения цен до 50 процентов мы не прогнозируем», — подчеркнула она.

Ранее в апреле Ростуризм сообщил о повышенном спросе на акцию туристического кешбэка. По данным ведомства, в дополнительную неделю действия программы ей воспользовались 250 тысяч путешественников. За весь период действия в акции приняли участие более 1,5 миллиона человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Стало известно о работе систем противовоздушной обороны над Белгородом
В России резко упал спрос на пиарщиков
Бывшая уборщица заработала 53 миллиона рублей и потратила их за один день
Врачи раскрыли опасность кистей для макияжа
Отелям Египта предложили принимать оплату в рублях
В России выявили 11 432 случая коронавируса
Ле Пен призвала остановить сотрудничество с ФРГ в производстве оружия
Шведский банк прекратит переводы платежей в Россию
В Казахстане объяснили отказ от парада ко Дню Победы
Французский футболист описал Головина двумя словами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.