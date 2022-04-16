ВВС США задумали списать 1468 самолетов

ВВС США задумали к 2027 году списать 1468 самолетов

К 2027 году Военно-воздушные силы (ВВС) США задумали списать более 1000 самолетов, пишет журнал Popular Mechanics.

В публикации отмечается, что в настоящее время в ВВС и Национальной гвардии Соединенных Штатов начитывается 5501 самолет, тогда как во время слушаний по бюджету в Комитете Сената по вооруженным силам сенатор Деб Фишер, республиканец из Небраски, заявила, что в ближайшие пять лет Военно-воздушные силы США планируют вывести из эксплуатации 1468 самолетов и купить всего 467 летательных аппаратов, в результате чего численность парка сократится на 1001 единицу.

Таким образом, по ее словам, ожидается, что будут списаны самолеты, которые «не выживут» в будущих боях, а средства, используемые для их обслуживания, перенаправят на самолеты, которые могут стать «решающими».

Согласно журналу Air Force, только в текущем году ожидается выведение из эксплуатации 369 самолетов, которое в ВВС США отказались комментировать. Popular Mechanics пишет, что основными кандидатами на списание выступают A-10 Thunderbolt, F-16 Fighting Falcon, E-3 Sentry, B-1 Lancer, B-2 Spirit, F-15C Eagle и F-22 Raptor, а также беспилотники MQ-9A Reaper.

В марте издание The Drive сообщило, что ВВС США планируют списать около 33 истребителей F-22 Raptor.