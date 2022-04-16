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Дерипаска выступил за амнистию для коррупционеров

Миллиардер Олег Дерипаска предложил объявить амнистию для коррупционеров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил объявить амнистию для коррупционеров. Интервью с ним опубликовало издание «Эксперт».

Основатель компании «Русал» выступил за то, чтобы выпустить из тюрем предпринимателей, которых осудили по 159-й («Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием») и 160-й («Присвоение или растрата») статьям. Амнистированные предприниматели смогут создать новые рабочие места, считает Дерипаска.

Он также назвал абсурдом то, что бизнесмены не могут участвовать в политической жизни страны. «Ты как предприниматель не можешь избраться никуда. Это же абсурд (...). Много же предпринимательских позиций, которые не связаны с операционным руководством. Человек имеет колоссальный доступ к информации прямо из микроэкономики, изнутри экономических субъектов, и может сразу решать какие-то вопросы на законодательном уровне», — сказал бизнесмен.

Ранее Дерипаска предложил отказаться от государственного капитализма и в разы сократить госаппарат и силовые структуры. Кроме того, он призвал снизить транзакционные издержки, налог на добавленную стоимость и уйти от импортных ограничений на оборудование, чтобы привлечь в страну иностранных инвесторов.

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Евгений Шульгин
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