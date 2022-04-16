Дерипаска предложил в разы сократить госаппарат и силовые структуры в России

Олег Дерипаска предложил в разы сократить госаппарат и число силовиков в России

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил отказаться от государственного капитализма и в разы сократить госаппарат и силовые структуры. Об этом он высказался в интервью изданию «Эксперт».

Он заявил о необходимости «порезать всю роскошь государственной буржуазии» в России и предложил сократить госаппарат и число силовиков в стране.

«Зачем он [госаппарат]? Просто взять в два раза и сократить. Отказаться от всех персональных машин, оставить в стране 100 персональных машин и, как говорится, начать все заново. Нужно порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот», — пояснил Дерипаска.

Кроме того, бизнесмен предложил на уровне Конституции освободить российских предпринимателей «от всего», а также снизить транзакционные издержки, налог на добавленную стоимость и уйти от импортных ограничений на оборудование, чтобы привлечь в страну иностранных инвесторов.

Ранее в интервью российским СМИ Дерипаска назвал залог «не только свободной, вольной, но состоятельной» России. По его мнению, для этого нужно сохранять и расширять экспорт.