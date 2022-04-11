Дерипаска назвал одно из важных условий развития экономики России

Олег Дерипаска: мы сможем увидеть Россию свободной и состоятельной, если будет экспорт

«Мы сможем увидеть нашу страну не только свободной, вольной, но и состоятельной, если будет экспорт», — заявил в интервью российским СМИ бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя сложившуюся в России экономическую ситуацию.

«Мы начали богатеть как страна где-то к 2007 году. Почему? Потому что где-то к 2003 году мы смогли с нашим основным торговым партнером, с Европейским союзом, многие процессы гармонизировать. Начали понимать, какие товары им нужны, как они должны быть упакованы и как доставлены. И, соответственно, начался масштабный экспорт, — пояснил Олег Дерипаска. — Вы должны понимать, что наша страна в первую очередь в силу разных причин, и исторических, она богатеет только в тот момент, когда у нее есть хороший экспорт. Мы помним Столыпина, реформы, успехи земельной реформы. И мы пуды хлеба, пуды масла, пеньку, все повезли туда, нефть».

Сейчас в силу обстоятельств большая часть каналов экспорта, по его мнению, может быть закрыта. «Большим успехом будет, если следующие 18 месяцев нам удастся сохранить хотя бы 80 процентов того экспорта, который был год назад. Нужно понимать, что это будет большой труд и большая удача», — добавил бизнесмен.

По его словам, если старые каналы экспорта будут по той или иной причине закрыты, придется потратить много сил для поиска и организации новых, и в первую очередь на это должны быть направлены все усилия. «Если мы это сделаем за следующие 4-5 лет, тогда через 10 лет мы можем построить такую же успешную рыночную экономику с не европейскими, а другими партнерами из ЮВА, Китая, Индии, Южной Америки, как она была в 2007 году, такую же модель», — считает Дерипаска.

Сейчас, по его словам, необходимо помогать тем, кто сможет экспортировать продукцию в Юго-Восточную Азию, Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию. «В Китай, Индию, Ближний Восток, Северную Африку, Западную Африку, Южную Африку, Южную Америку, Центральную и Латинскую Америку, в Мексику — это сложный процесс. Нужно заняться тем, чтобы у нас были суда, локомотивы, порты, крановые хозяйства, транспортные коридоры, логистика, причалы в портах. Не только у нас в стране, но и там, куда мы везем. Нужно создать свободные экономические зоны, пригласить предпринимателей из этих стран. Дать возможность многим начать сначала этот цикл», — заявил бизнесмен.

Второй безусловный приоритет, по его словам, — это сохранение темпов жилищного строительства и развитие инфраструктуры городов. «И нет никакого жилищного строительства, если кто-то здесь предложит «льготную» ипотеку за 12 процентов. Почему у нас в Пензе, Красноярске, Иркутске будет первичная ипотека под 20 процентов? Ну это невозможно. Ипотека должна быть 4-5 процентов, и она никак не повлияет на инфляцию», — заверил бизнесмен.

