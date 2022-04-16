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На Украине оценили падение ВВП из-за военной операции

Министр финансов Украины Марченко заявил, что ВВП может сократиться на 30-50 процентов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Министр финансов Украины Сергей Марченко оценил падение ВВП республики из-за военной операции на ее территории. Об этом пишет РБК.

Марченко заявил, что, по оценкам Всемирного банка и украинского Минфина, из-за российской специальной операции ВВП Украины может сократиться на 30-50 процентов.

При этом министр отметил, что давать окончательные оценки рано, указав на их зависимость от дальнейшего влияния спецоперации на экономическую активность предпринимателей и граждан.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины в 2022 году примерно на 45 процентов. Отмечается также, что динамика этого показателя будет зависеть от продолжительности конфликта на территории республики.

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Алевтина Запольская
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