Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 45 процентов

Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины в текущем году на 45 процентов

Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины в текущем году примерно на 45 процентов. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП Украины сократится на 45,1 процента в 2022 году, при этом падение будет зависеть от продолжительности конфликта.

В марте президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасc оценил влияние введенных западными странами санкций против России на мировую экономику. Согласно прогнозу Мэлпасcа, антироссийские санкции повлияют на глобальный ВВП больше, чем ситуация на Украине. Кроме того, они будут иметь серьезные последствия для россиян, в том числе из-за девальвации рубля.