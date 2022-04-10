Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 45 процентов

Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины в текущем году на 45 процентов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины в текущем году примерно на 45 процентов. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП Украины сократится на 45,1 процента в 2022 году, при этом падение будет зависеть от продолжительности конфликта.

В марте президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасc оценил влияние введенных западными странами санкций против России на мировую экономику. Согласно прогнозу Мэлпасcа, антироссийские санкции повлияют на глобальный ВВП больше, чем ситуация на Украине. Кроме того, они будут иметь серьезные последствия для россиян, в том числе из-за девальвации рубля.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названы данные после подсчета 65 процентов голосов на выборах президента Франции
Овечкин забросил 775-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Хоу
Действующий президент Южной Осетии прокомментировал итоги первого тура выборов
Карпин заявил о нарушении спортивного принципа в РПЛ
Макрон обогнал Ле Пен на выборах президента Франции
Массовые акции протеста против госпереворота вспыхнули в Пакистане
Во Франции подсчитали более 60 процентов голосов на президентских выборах
Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России в условиях санкций
Всемирный банк дал прогноз по экономике России
Внук автора «Незнайки» вспомнил о ловле тритонов на женский чулок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.