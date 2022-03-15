Оценено влияние антироссийских санкций на мировую экономику

Глава Всемирного банка Мэлпасс заявил, что санкции против РФ сильно ударят по мировому ВВП

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасc оценил влияние введенных западными странами санкций против России на мировую экономику. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно прогнозу Мэлпасcа, антироссийские санкции повлияют на глобальный ВВП больше, чем ситуация на Украине. Кроме того, они будут иметь серьезные последствия для россиян, в том числе из-за девальвации рубля. Что касается ситуации на Украине, то она окажет на мировую экономику «немедленное краткосрочное воздействие», однако она найдет способы «смягчить удар».

Говоря о возможности оказания какой-либо помощи РФ со стороны Всемирного банка, его глава заявил, что об этом преждевременно говорить, пока российские военные находятся на Украине.

«Сокрушение»

15 марта в ходе еженедельного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, полностью сокрушили российскую экономику.

Мы полностью сокрушили его [президента РФ Владимира Путина] экономику Джен Псаки пресс-секретарь Белого дома

Вместе с тем, продолжила она, США направили военную и гуманитарную помощь Украине, поэтому они могут сопротивляться «намного дольше, чем рассчитывало руководство» России. Также Псаки пригрозила созданием Вашингтоном значительных последствий для Китая, в случае нарушения антироссийских санкций.

Обратная сторона санкций

Президент США Джо Байден признавал, что введенные против России санкции скажутся и на американцах, однако их последствия «для Путина и его приближенных немного более деструктивны, чем те, с которыми сталкиваются» Соединенные Штаты.

Между тем инфляция в США достигла рекордного за последние 40 лет уровня. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса (входит в Федеральную резервную систему, ФРС) и член совета директоров ФРС Джеймс Баллард предупреждали Вашингтон о возможной потере контроля над темпами роста цен.

Кроме того, как пишет CNN со ссылкой на результаты исследования международной консалтинговой компании RSM, обострение ситуации вокруг Украины грозит США ростом инфляции более чем на 10 процентов в годовом выражении впервые с 1981 года.

О негативном влиянии на мировую экономику предупреждал премьер Госсовета Китая Ли Кэцян. Он указал, что она и так уже находится под тяжелым влиянием пандемии. «Соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — заявил он.

Международный валютный фонд (МВФ) также предупредил, что введенные западными странами санкции против России окажут существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными последствиями для многих государств. Фонд спрогнозировал рост цен во всем мире — стоимость энергоносителей и сырьевых товаров, включая пшеницу и другие зерновые, резко увеличилась.

Позиция Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции, которые вводят страны Запада и США против России, сродни объявлению войны. Он подчеркнул, что введение другими странами подобных мер является одним из способов борьбы с Россией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва принимает меры и сможет минимизировать последствия экономической войны, которую объявили западные страны.

Целый набор мер был принят Центробанком, которые реализуются. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Вместе с тем Песков признал, что российский рынок не может не реагировать на «подобные беспрецедентные недружественные акции».

Рассуждая о противодействии санкциям, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что важнейшим направлением сейчас является создание технологической базы, которая обеспечила бы устойчивость экономики, поэтому правительство должно сделать все возможное, чтобы снизить влияние санкций на российскую экономику.

Меры поддержки

В настоящее время Государственная дума готовит третий пакет антисанкционных мер. Его анонсировал вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой. По его словам, он обсуждается также и в правительстве. Депутат пообещал, что новый пакет мер «будет достаточно интересный».

Толстой обратил внимание на то, что парламент уже принял 13 законов и два так называемых антисанкционных пакета, целью которых является сглаживание ущерба, который может быть нанесен российской экономике из-за мер внешнего воздействия. Они касаются поддержки строительной и транспортной отраслей, гостиничного бизнеса и туризма, IT-компаний, кроме того, упрощают ввоз в Россию лекарств и защищают сбережения граждан.

Политик добавил, что все необходимые новые подзаконные акты будут подготавливаться немедленно.