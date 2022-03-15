Всемирный банк оценил влияние антироссийских санкций на мировую экономику

Президент Всемирного банка заявил о большом влиянии санкций против РФ на мировую экономику

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас оценил влияние антироссийских санкций на мировую экономику. Об этом пишет The Washington Post.

По его словам, санкции против России окажут большее воздействие на глобальный ВВП, чем ситуация на Украине. Он подчеркнул, что санкции будут иметь серьезные последствия для россиян, в том числе из-за девальвации рубля.

Мэлпас также отметил, что преждевременно говорить о какой-либо помощи России со стороны банка, пока ее военные находятся на Украине.

Глава Всемирного банка добавил, что текущая ситуация на Украине окажет на мировой ВВП «немедленное краткосрочное воздействие», но глобальная экономика найдет способы «смягчить удар».

Раннее сообщалось, что Совет Всемирного банка принял решение выделить Украине 723 миллиона долларов в качестве помощи. На данный момент одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов: из них 350 миллионов долларов будут займом, еще 139 миллионов долларов предусмотрены в качестве гарантий. Помимо этого, будет задействован грант на 134 миллиона долларов и параллельное финансирование на 100 миллионов долларов.

