Всемирный банк выделит Украине более 700 миллионов долларов

Совет Всемирного банка принял решение выделить Украине 723 миллиона долларов в качестве помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, на данный момент одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов. Из них 350 миллионов долларов будут займом, еще 139 миллионов долларов предусмотрены в качестве гарантий. Также будет задействован грант на 134 миллиона долларов и параллельное финансирование на 100 миллионов долларов.

Ранее Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. «ВБ не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года также не было одобрено ни одного нового предоставления кредита Белоруссии», — говорится в заявлении организации.