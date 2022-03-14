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Кремль оценил влияние санкций на экономику России

Песков заявил о возможности России минимизировать последствия западных санкций

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Россия принимает меры и сможет минимизировать последствия экономической войны, которую объявили западные страны. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Целый набор мер был принят Центробанком, которые реализуются. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы», — оценил влияние санкций он. Песков также заявил, что российский рынок не может не реагировать на «подобные беспрецедентные недружественные акции».

Ранее стало известно, что Россия стала страной с самым большим числом наложенных санкций. По количеству наложенных ограничений она обошла Иран, Сирию и Северную Корею.

7 марта глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа рассматривает дополнительные новые санкции против России, но пока держит их в секрете. Между тем МВФ предупредил, что санкции против России повлияют на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными последствиями для многих государств.

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Платон Щукин
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