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В Китае предрекли Европе хаос из-за действий НАТО

Global Times: агрессивная антироссийская политика НАТО приведет Европу к хаосу

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США во главе НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику в Европе, которая не способствует деэскалации конфликта. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times.

Отмечается, что Соединенные Штаты используют ситуацию на Украине в качестве рекламы НАТО. «При этом коллективная безопасность участников альянса полностью основана на противостоянии России», — говорится в статье. По мнению автора, такая политика приведет «к чувству коллективной незащищенности и еще больше подтолкнет европейский континент к хаосу».

В материале также говорится о том, что кризис на Украине вызван, в частности, расширением Североатлантического альянса на восток. Издание пишет, что достижение мира и порядка в Европе возможно только после прекращения нападок на Россию и признания нейтралитета Украины.

Ранее немецкое издание Compact предрекло, что введение Германией антироссийских санкций приведет ее к краху во всех экономических сферах. По словам автора, глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек планирует использовать американский энергоресурс вместо российского. Обозреватель отметил, что Вашингтон экспортирует сланцевое топливо, а его добыча вредит экологии. Кроме того, для транспортировки американского газа требуются дополнительные расходы.

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Марина Совина
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