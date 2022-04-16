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В Китае рассказали о последствиях антироссийских санкций для мировой экономики

Global Times: за необдуманные санкции США против России придется расплачиваться всему миру

Фото: Dado Ruvic / Reuters

За необдуманные санкции США против России, которые являются очередной американской геополитической авантюрой, придется расплачиваться всему миру. Об этом пишет в своей статье китайское Global Times (GT).

В издании считают, что последние данные по инфляции в мире свидетельствуют о том, что это является последствием событием на Украине и антироссийских санкций западных стран. При этом отмечается, что причиной резкого роста цен в мире стало множество факторов, в том числе пандемия коронавируса. Тем не менее, как пишет Global Times, стремительный рост цен на энергоресурсы и сырье из-за кризиса на Украине и санкций, несомненно, усугубил глобальную инфляцию.

Помимо этого, китайские журналисты заявили, что обвинения США в адрес других стран являются попыткой переложить вину с больной головы на здоровую и зловещим заговором, целью которого является скрыть свои неудачи, такие как капитуляция перед вирусом и огромные издержки от ограничительных мер против Москвы.

Ранее немецкое издание Compact предрекло, что введение Германией антироссийских санкций приведет ее к краху во всех экономических сферах. По словам автора, глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек планирует использовать американский энергоресурс вместо российского. Обозреватель отметил, что Вашингтон экспортирует сланцевое топливо, а его добыча вредит экологии. Кроме того, для транспортировки американского газа требуются дополнительные расходы. «По подсчетам экономических экспертов, мы уже задолжали по горло на 5-7 триллиона евро и по старым положениям Основного закона не имеем права занимать ни цента больше», — пишет автор.

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Марина Совина
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