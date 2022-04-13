Германии предрекли крах из-за антироссийских санкций

Compact: введение ФРГ антироссийских санкций приведет ее к краху во всех сферах экономики

Введение Германией антироссийских санкций приведет ее к краху во всех экономических сферах. Об этом пишет немецкое издание Compact.

По словам автора, глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек планирует использовать американский энергоресурс вместо российского. Обозреватель отметил, что Вашингтон экспортирует сланцевое топливо, а его добыча вредит экологии. Кроме того, для транспортировки американского газа требуются дополнительные расходы. «По подсчетам экономических экспертов, мы уже задолжали по горло на 5-7 триллиона евро и по старым положениям Основного закона не имеем права занимать ни цента больше», — пишет автор.

Обозреватель призвал немецкие власти заключить с российской стороной договор, который гарантировал бы нейтралитет со стороны Украины. Также он считает, что необходимо закончить с поставками вооружения Киеву.

В статье также говорится, что Германии следует выйти из НАТО и Евросоюза, вывести войска Соединенных Штатов со своей территории, пренебречь стабилизационным механизмом Европы и перестать оказывать помощь другим странам-должникам регулировать финансовые вопросы. Кроме того, автор призвал немецкие власти ввести пошлины на товары из-за пределов Европы, принудить работающие в ФРГ иностранные компании выплачивать налоги, а также отказаться от сельскохозяйственно продукции и промышленности от далеких от Германии государств. Также автор призвал национализировать здравоохранение, железнодорожные перевозки и почту.

«Эти меры необходимо срочно принять. И тогда Германия начнет быстро исцеляться. В противном случае нам грозит крах во всех сферах», — предрек автор.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против эмбарго Европейского союза на поставки газа из России. По его словам, Австрию в вопросе сохранения поставок газа из России также поддерживают Венгрия, Германия и Болгария. Нехаммер отметил, что Вена не против введения новых санкций против России, однако считает, что рестрикции должны вредить Москве, а не ЕС.

