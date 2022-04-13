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Канцлер Австрии выступил против эмбарго ЕС на поставки газа из России

Канцлер Австрии Нехаммер заявил об отказе трех стран поддерживать эмбарго на газ из России

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против эмбарго Европейского союза (ЕС) на поставки газа из России. Его слова прозвучали в эфире телеканала CNN.

По словам Нехаммера, Австрию в вопросе сохранения поставок газа из России также поддерживают Венгрия, Германия и Болгария. Он сказал, что Вена не против введения новых санкций против России, однако считает, что рестрикции должны вредить Москве, а не Евросоюзу.

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«Нефть уже обсуждается сейчас в Европейской комиссии и в Совете ЕС. Газовый вопрос — это отдельный вопрос (...) Наша промышленность зависит от газа. И поэтому мы должны принять решение об этих санкциях, хотя они и нанесут России наибольший вред», — заявил Нехаммер.

При этом он отметил, что расхождение позиций европейских стран по газовому эмбарго не повлечет за собой раскола Евросоюза. «Мы примем решение о новых санкциях против России, потому что, вы знаете, мы хотим показать, что в Европейском союзе есть единство, что эта война должна закончиться», — добавил канцлер Австрии.

Ранее стало известно, что правительство Германии отклоняет эмбарго Европейского союза на российскую нефть. При этом появились сообщения, что вопрос об эмбарго на поставки российских ресурсов раскалывает Евросоюз. Ограничения на поставки нефти вызывают возмущение у стран, которым выгодно закупать этот ресурс у России и которые фактически зависят от российских поставок.

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Николай Чигасов
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