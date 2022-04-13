Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Немецкое правительство отклонило эмбарго на российскую нефть

Reuters: немецкое правительство отклоняет эмбарго Евросоюза на российскую нефть

Фото: Martin Meissner / AP

Правительство Германии отклоняет эмбарго Европейского союза на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя немецких властей.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе существует раскол из-за вопроса санкций против российской нефти. Ограничения на поставки нефти вызывают возмущения у стран, которым выгодно закупать этот ресурс у России и которые фактически зависят от российских поставок.

12 апреля глава химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen (LB) в Германии Вольфганг Айзенберг в интервью c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что большая часть мира не присоединилась к санкциям против России. Айзенберг выступил против запрета на поставки российского газа и заявил о бесполезности этой меры.

11 апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что возможный отказ стран Европейского союза от покупок российской нефти не сможет остановить наступление Вооруженных сил России на Украине. Он отметил, что на встрече глав МИД стран ЕС не было принято никаких конкретных решений по санкциям против российских нефти и газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В российском регионе обстреляли пропускной пункт на границе с Украиной
Греция смягчила коронавирусные ограничения для туристов
В Киеве объяснили нежелание Зеленского встречаться со Штайнмайером
В Крыму ФСБ задержала еще одного подозреваемого в призывах к терроризму
Британцы высказались о немедленной отставке Джонсона
Папа Римский описал ситуацию в мире и процитировал Достоевского
Москвич напомнил способ избежать призыва на военную службу в России
Телеканал «Дождь» подал иск к Генпрокуратуре России
В клубе КХЛ оценили вероятность возвращения в команду легионеров
Россиянам назвали способ определить болезни по состоянию глаз
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.