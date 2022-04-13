Немецкое правительство отклонило эмбарго на российскую нефть

Reuters: немецкое правительство отклоняет эмбарго Евросоюза на российскую нефть

Правительство Германии отклоняет эмбарго Европейского союза на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя немецких властей.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе существует раскол из-за вопроса санкций против российской нефти. Ограничения на поставки нефти вызывают возмущения у стран, которым выгодно закупать этот ресурс у России и которые фактически зависят от российских поставок.

12 апреля глава химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen (LB) в Германии Вольфганг Айзенберг в интервью c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что большая часть мира не присоединилась к санкциям против России. Айзенберг выступил против запрета на поставки российского газа и заявил о бесполезности этой меры.

11 апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что возможный отказ стран Европейского союза от покупок российской нефти не сможет остановить наступление Вооруженных сил России на Украине. Он отметил, что на встрече глав МИД стран ЕС не было принято никаких конкретных решений по санкциям против российских нефти и газа.