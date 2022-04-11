В ЕС поставили под сомнение эффективность отказа от российской нефти

Боррель заявил, что отказ стран ЕС от российской нефти не остановит конфликт на Украине

Возможный отказ стран Европейского союза от покупок российской нефти не сможет остановить наступление Вооруженных сил России на Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Давайте без иллюзий: если прекратить импорт газа и нефти сегодня, то в ближайшие недели это не остановит российскую армию», — признал Боррель. Он отметил, что на встрече глав МИД стран ЕС не было принято никаких конкретных решений по санкциям против российских нефти и газа.

11 апреля Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза решили отправить на Украину специальную миссию для сбора доказательств военных преступлений. По его словам, для этих целей Европейский Союз предоставит финансовую помощь.

Ранее правительство Венгрии выступило против эмбарго на поставку энергоносителей из России. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит обеспечивать безопасность энергоснабжения страны, добавив, что такая позиция «подкрепляется рекордной поддержкой», оказанной неделю назад правящей партии ФИДЕС — Венгерский гражданский союз.