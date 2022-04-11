Венгрия выступила против эмбарго на нефть и газ из России на встрече ЕС

В МИД Венгрии заявили, что правительство выступило против эмбарго на нефть и газ из России

Правительство Венгрии выступило против эмбарго на поставку энергоносителей из России. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

«Мы уже приняли решение о том, что импорт сырой нефти и природного газа не должен подвергаться санкциям. Эту позицию необходимо отстаивать снова и снова», — сказал дипломат.

Сийярто подчеркнул, что власти продолжат обеспечивать безопасность энергоснабжения страны, добавив, что такая позиция «подкрепляется рекордной поддержкой», оказанной неделю назад правящей партии ФИДЕС — Венгерский гражданский союз.

Ранее альянс ФИДЕС — Христианско-демократическая народная партия (ФИДЕС — ХДНП) премьер-министра Виктора Орбана одержал победу на парламентских выборах, которые прошли в Венгрии 3 апреля. По итогам окончательного подсчета голосов на всех избирательных участках, ФИДЕС — ХДНП получила 135 мест в парламенте из 199.