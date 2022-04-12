В Германии заявили о бесполезности санкций против России

Глава LB Айзенберг назвал санкции против РФ бесполезными, потому что их не ввел весь мир

Глава химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen (LB) в Германии Вольфганг Айзенберг в интервью c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что большая часть мира не присоединилась к санкциям против России. Его слова приводит РИА Новости.

Айзенберг выступил против запрета на поставки российского газа и заявил о бесполезности этой меры. По его мнению, ограничения не повлияют на специальную военную операцию России на Украине. Глава компании назвал санкции против страны бесполезными, потому что их не ввел весь мир.

«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», — подчеркнул он.

Промышленник добавил, что при отказе от российского газа LB рискует остаться без света. В таком случае компании придется уменьшить производство от трети до 50 процентов, а также сократить продажи и рабочие места.

«При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», — заключил Айзенберг.

Ранее в Германии заявили, что у страны нет атомного будущего. С таким мнением выступил глава крупнейшей энергетической корпорации страны EON Лео Бирнбаум.