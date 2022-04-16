Во Львове решили переименовать названные в честь русских деятелей улицы

Мэр Львова заявил о переименовании городских улиц, названных в честь русских деятелей

В украинском Львове местные власти решили переименовать улицы, названные в честь русских деятелей. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой, передает РИА Новости.

Он заявил, что по его распоряжению была создана специальная комиссия, которая вместе с учеными «проанализирует все названия улиц, которые "надо откорректировать"».

«Мы всегда в мае на день города имеем традицию давать новые названия или переименования. И как раз эта рабочая группа до мая закончит свою работу, и мы примем решение», — добавил Садовой.

Ранее в горсовете украинского Ужгорода сообщили, что в городе хотят переименовать 58 улиц, названных именем российских деятелей. В ведомстве уточнили, что по итогам обсуждения было принято решение «вернуть досоветские названия, где возможно и уместно». Там также отметили, что при переименовании предпочтение будет отдано «достойным местным деятелям».