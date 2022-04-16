Богатейший украинец пообещал восстановить всю страну

Богатейший олигарх Украины Ахметов пообещал отстроить Мариуполь и восстановить всю страну

Богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов пообещал помочь отстроить Мариуполь заново и восстановить всю страну. Об этом сообщает Reuters.

По словам владельца «Азовстали» и Металлокомбината имени Ильича, Мариуполь показал «мировой пример героизма». «Для меня Мариуполь был и всегда будет украинским городом», — заключил он.

«Мы всю Украину восстановим», — пообещал олигарх. По его словам, он вернулся в страну 23 февраля и с тех пор не уезжал.

Ранее компания SCM Group, принадлежащая Ахметову, заявила, что подаст иск против России. Об этом бизнесмен рассказал агентству Bloomberg. По его словам, он рассчитывает получить выплаты за ущерб, якобы нанесенный в ходе спецоперации России на Украине. Миллиардер также выразил уверенность, что «Украина потребует и получит все репарации в полном объеме».