Украинский олигарх Ахметов пообещал подать в суд на Россию

Компания SCM Group украинского олигарха Рината Ахметова, обвинявшегося президентом Владимиром Зеленским в причастности к подготовке госпереворота, собирается подать иск против России. Об этом бизнесмен рассказал агентству Bloomberg.

По его словам, он рассчитывает получить выплаты за ущерб, якобы нанесенный в ходе спецоперации России на Украине. Миллиардер также выразил уверенность, что «Украина потребует и получит все репарации в полном объеме».

Ранее крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне должны учить слова «репарации» и «контрибуции», являются показателем бессилия. По словам Бальбека, это все, что осталось у украинского лидера — «президента разгромленной державы». «Да, очаги сопротивления остались, но костяк украинской армии мы сломали», — подчеркнул он.