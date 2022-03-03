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В Крыму ответили на угрозы Зеленского

Крымский политический эксперт Бальбек назвал угрозы Зеленского показателем бессилия

Фото: Umit Bektas / Reuters

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне должны учить слова «репарации» и «контрибуции», являются показателем бессилия. Его ответ приводит РИА Новости.

По словам Бальбека, это все, что осталось у украинского лидера — «президента разгромленной державы». «Да, очаги сопротивления остались, но костяк украинской армии мы сломали», — подчеркнул он.

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Политический эксперт напомнил, как политики и генералы Украины хвастались, что «в Москву на танках поедут», а в результате «украинская оборона взломана и планомерно трещит по фронтам». Зеленский, по предположению Бальбека, думает, что Россия согнется перед западными странами.

Ранее украинский лидер сообщил, что в пути на Украину находятся 16 тысяч иностранных наемников, захотевших воевать на стороне Киева. Зеленский также объявил о введении безвизового режима для иностранцев, которые прибывают в страну для участия в боевых действиях на добровольной основе.

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Сергей Истомин
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