Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне должны учить слова «репарации» и «контрибуции», являются показателем бессилия. Его ответ приводит РИА Новости.

По словам Бальбека, это все, что осталось у украинского лидера — «президента разгромленной державы». «Да, очаги сопротивления остались, но костяк украинской армии мы сломали», — подчеркнул он.

Политический эксперт напомнил, как политики и генералы Украины хвастались, что «в Москву на танках поедут», а в результате «украинская оборона взломана и планомерно трещит по фронтам». Зеленский, по предположению Бальбека, думает, что Россия согнется перед западными странами.

Ранее украинский лидер сообщил, что в пути на Украину находятся 16 тысяч иностранных наемников, захотевших воевать на стороне Киева. Зеленский также объявил о введении безвизового режима для иностранцев, которые прибывают в страну для участия в боевых действиях на добровольной основе.