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Миронов назвал уехавших из России чиновников и бизнесменов «пятой колонной»

Сергей Миронов назвал уехавших из России бизнесменов и чиновников предателями

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал чиновников и бизнесменов, уехавших из страны, предателями и представителями «пятой колонны». Об этом он заявил в беседе с изданием URA.RU.

По мнению политика, в России значительная часть бизнеса ориентирована на Запад и потому не поддерживает решение о проведении специальной военной операции на Украине.

«Там у них все: источники доходов, недвижимость, жены, дети, любовницы, яхты и самолеты. Они использовали Россию только для зарабатывания денег, а сами на чемоданах сидели», — возмутился он. При этом конкретных имен так называемых «предателей Родины» Миронов не уточнил.

Ранее в апреле председатель «Справедливой России — За правду» предложил лишить французского актера Жерара Депардье российского гражданства из-за критики спецоперации на Украине. По словам политика, своими заявлениями артист выступает против России. Такие же меры должны приниматься ко всем, кто ведет «подрывную» деятельность в стране, добавил он.

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Марк Успенский
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