Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Жерара Депардье предложили лишить российского гражданства

Сергей Миронов предложил лишить Жерара Депардье российского гражданства

Фото: Комсомольская правда / Russian Look

Французский актер Жерар Депардье должен быть лишен российского гражданства из-за своей критики спецоперации на Украине. Такое мнение URA.RU высказал председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

По словам политика, своими заявлениями артист выступает против России. Такие же меры должны приниматься ко всем, кто ведет «подрывную» деятельность в стране, добавил он. Миронов напомнил причину, по которой Депардье захотел получить российский паспорт — нежелание платить 56 процентов своих доходов во Франции. «Ради 13-процентного подоходного налога получить гражданство России. Таких надо лишать гражданства», — резюмировал он.

Получивший гражданство России в 2013 году Жерар Депардье раскритиковал спецоперацию России. В Кремле выразили уверенность, что актер не до конца понимает суть происходящего на Украине, и предложили разъяснить Депардье причины спецоперации.

Позднее глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев разрешил Депардье не извиняться за свои слова. При этом он посоветовал актеру впредь высказываться исключительно в рамках своей компетенции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белоруссия запретила въезд зарегистрированного в ЕС автотранспорта
Регионам выделят 439 миллионов рублей за размещение беженцев
Москвичам объяснили отличия современного хлеба от советских батонов
Автоэксперт сравнил эффективность способов защитить автомобиль от угона
Врач назвал действенное средство от похмелья
ГИБДД прекратит штрафовать за мелкие нарушения правил
В России создали отечественный магазин мобильных приложений
Россиянам раскрыли стоимость домов у границы с Финляндией
Стало известно о возможной задержке поставки российских С-400 в Индию
F-35 «сразился» с Су-30 и «победил»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.