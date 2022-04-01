В Чечне разрешили Депардье не извиняться за слова о спецоперации

Чеченский общественник Тапаев разрешил Депардье не извиняться за слова о спецоперации

Актер Жерар Депардье, обладатель французского и российского паспортов, может не извиняться за слова о спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в комментарии для «Радиоточки НСН».

Общественник объяснил заявление Депардье эксцентричностью актера и посоветовал не воспринимать всерьез его общественно-политические высказывания. Тапаев разрешил актеру не делать публичных извинений, однако посоветовал впредь высказываться исключительно в рамках своей компетенции.

«Я советую ему высказываться на те темы, где он является специалистом — в области кино и искусства. Мне кажется, этого достаточно», — заключил общественник.

Ранее получивший гражданство России в 2013 году Жерар Депардье раскритиковал спецоперацию России. В Кремле выразили уверенность, что актер не до конца понимает суть происходящего на Украине, и предложили разъяснить Депардье причины спецоперации. В Госдуме уже предложили лишить актера российского гражданства.

Вице-премьер правительства Чечни Джамбулат Умаров заявлял, что практика извинений на камеру должна быть распространена повсеместно.