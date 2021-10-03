Власти Чечни призвали распространить практику извинений на камеру

Практика извинений на камеру должно быть распространена повсеместно. Об этом заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» вице-премьер правительства Чечни Джамбулат Умаров.

По его словам, извинения необходимо снимать на камеру особенно в случаях, когда правонарушитель сам снимал свои действия.

«Это прекрасная идея. Неважно, лицемерно он это делает или нет. Если лицемерно, то за свой проступок он уже наказан тем негативом, который принесёт в ходе такого извинения. Раз снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться. Если он это сделал искренне, то он и перед богом очистил свою душу, и перед людьми», — призвал Умаров.

При этом он подчеркнул, что эту практику подсмотрели не у Чечни, и республика не несет пальму первенства в этом вопросе. «Это благородное действие приветствуется во всех мировых конфессиях. Почитайте Библию, Коран, Тору. На протяжении всей истории человечества нормальные люди имели здоровое обыкновение извиняться, если человек совершил проступок. Неважно, на камеру они делают это или в индивидуальном порядке», — заключил Умаров.

В Чечне активно применяется практика публичных извинений, которая уже вышла за пределы республики. Так, с начала года перед главой республики Рамзаном Кадыровым извинились не менее трех жителей России. В мае 17-летний пользователь TikTok из Перми назвал главу Чечни шайтаном. Последний пообещал найти и уничтожить комментатора, после чего подросток публично извинился.

В том же месяце Кадырова оскорбил другой пользователь TikTok из Тульской области. Он повторил слова о шайтане, однако позже раскаялся и удалил аккаунт. В июне аналогичное произошло с блогером из Кабардино-Балкарии — 14-летний пользователь TikTok также назвал Кадырова шайтаном, но спустя несколько дней извинился за «неприемлемые слова».