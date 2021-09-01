Боец ММА извинился за слова о «кадыровцах» перед главой Чечни

Российский боец ММА Артур Кулицкий извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что назвал его сторонников беспредельщиками, готовыми на все ради денег. Видеообращение опубликовано на его странице в Instagram.

«Я был в нетрезвом состоянии, наслушался разных YouTube-блогеров с непонятной направленностью, мое сознание было затуманено, мой разум был одурманен», — заявил спортсмен.

По его словам, он не контролировал поведение и считает все сказанное ранее бредом. Кулицкий уточнил, что находится в полной безопасности, и никто ему не угрожал. «С моей стороны не будет больше такой глупости», — заверил боец и добавил, что планирует также свести свои татуировки, однако не уточнил причину.

В первой видеозаписи, которая в настоящий момент удалена, Кулицкий заявил о «кадыровцах-беспредельщиках, готовых ради денег на все». Спортсмен предположил, что за эти слова его заставят извиняться.

В Чечне активно применяется практика публичных извинений, которая уже вышла за пределы республики. Так, с начала года перед Кадыровым извинились не менее трех жителей России. В мае 17-летний пользователь TikTok из Перми назвал главу Чечни шайтаном. Последний пообещал найти и уничтожить комментатора, после чего подросток публично извинился.

В том же месяце Кадырова оскорбил другой пользователь TikTok из Тульской области. Он повторил слова о шайтане, однако позже раскаялся и удалил аккаунт. В июне аналогичное произошло с блогером из Кабардино-Балкарии — 14-летний пользователь TikTok также назвал Кадырова шайтаном, но спустя несколько дней извинился за «неприемлемые слова».