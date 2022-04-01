В Кремле ответили раскритиковавшему спецоперацию на Украине Депардье

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о непонимании Депардье ситуации на Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил раскритиковавшему специальную военную операцию французскому актеру Жерару Депардье. Он предположил, что артист «не полностью понимает, что происходит» в последние годы на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы при необходимости готовы будем все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал. Если он захочет», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.