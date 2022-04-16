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Стало известно о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске

«Луганскинформцентр»: на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе начался крупный пожар

Фото: РИА Новости

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Лисичанск в Донбассе начался крупный пожар. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает «Луганский информационный центр».

Отмечается, что на кадрах, сделанных очевидцами недалеко от Лисичанского НПЗ, видны поднимающиеся в небо клубы черного дыма.

7 апреля сообщалось, что Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) захватила важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Новошкотовское и создала плацдарм для атаки на Лисичанск. До этого представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник заявлял, что в городах Северодонецк и Лисичанск удерживают оборону четыре бригады ВСУ общей численностью в 12-15 тысяч военных.

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Алевтина Запольская
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