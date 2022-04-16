Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии назвали чрезмерной реакцией отказ Киева принять Штайнмайера

Лидер ХДС Мерц навал выпадом и чрезмерной реакцией отказ Киева принять Штайнмайера
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц . Фото: Pool / Reuters

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц назвал выпадом, имеющим политико-историческую подоплеку, отказ Киева принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом он рассказал в интервью FAZ.

Политик отметил, что воспринимает данный инцидент как эмоциональную чрезмерную реакцию украинский властей, которая в настоящее время не помогает обеим сторонам. При этом Мерц подчеркнул, что канцлер Германии Олаф Шольц уже давно должен был побывать на Украине. Он также добавил, что медлительность Шольца сейчас подвергается критике в его собственных рядах и угрожает сплоченности европейского сообщества в отношении России.

12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. По данным Bild, немецкий лидер планировал посетить Украину 13 апреля вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза.

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не планирует в ближайшее время посещать Киев и сбит с толку решением по поводу Штайнмайера. Позже сам Зеленский заявил, что вовсе не получал сообщений о планирующемся визите президента Германии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о применении ВСУ американских дронов-камикадзе в ДНР
Диетолог назвала простой способ восполнить нехватку витамина D
В России указали на невозможность исключения страны из мировой торговли
Илон Маск нашел способ купить Twitter в обход ограничительных мер
На границе Польши с Белоруссией образовалась очередь из тысяч грузовиков
В Германии назвали чрезмерной реакцией отказ Киева принять Штайнмайера
Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером
Иммунолог рассказал о роли омикрона в обновлении коллективного иммунитета
В Чехии резко выросли цены на электроэнергию
В России возник дефицит обезболивающих для животных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.