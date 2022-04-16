В Германии назвали чрезмерной реакцией отказ Киева принять Штайнмайера

Лидер ХДС Мерц навал выпадом и чрезмерной реакцией отказ Киева принять Штайнмайера

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц назвал выпадом, имеющим политико-историческую подоплеку, отказ Киева принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом он рассказал в интервью FAZ.

Политик отметил, что воспринимает данный инцидент как эмоциональную чрезмерную реакцию украинский властей, которая в настоящее время не помогает обеим сторонам. При этом Мерц подчеркнул, что канцлер Германии Олаф Шольц уже давно должен был побывать на Украине. Он также добавил, что медлительность Шольца сейчас подвергается критике в его собственных рядах и угрожает сплоченности европейского сообщества в отношении России.

12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. По данным Bild, немецкий лидер планировал посетить Украину 13 апреля вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза.

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не планирует в ближайшее время посещать Киев и сбит с толку решением по поводу Штайнмайера. Позже сам Зеленский заявил, что вовсе не получал сообщений о планирующемся визите президента Германии.

