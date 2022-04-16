Психолог дала совет по принятию себя

Психолог Колосова посоветовала принимать комплименты от других, чтобы полюбить себя

Психолог Светлана Колосова дала совет прислушиваться к хорошим словам других людей о нас самих и принимать их всерьез, чтобы научиться любить и принимать себя. Такими рекомендациями специалистка поделилась в беседе с News.ru.

Колосова разъяснила, что человек склонен больше доверять окружающим, чем себе, даже если вопрос касается его самого. По этой причине психолог рекомендует доверять комплиментам. Эксперт отметила, что любви к самому себе человек должен учиться с самого детства.

«Любовь к себе не такая, что я должна любить себя. Любите других и принимайте их любовь к себе. Полюбить себя — инверсная зависимость, не прямая. Любите других, развивайте любовь как качество», — рассказала психолог.

Ранее Колосова назвала неопределенность причиной стресса у подавляющего большинства взрослых россиян. По мнению эксперта, психика человека работает так, что ей всегда нужна определенность, а ее отсутствие вызывает чувство тревожности.

Колосова объяснила: человек становится счастливым, когда понимает происходящее вокруг. По ее мнению, успокаивать себя мыслями, что нужно чуть-чуть переждать плохой период и все наладится, недейственно в нынешних реалиях.