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Стала известна причина постоянного стресса у большинства россиян

Психолог Светлана Колосова назвала неопределенность причиной стресса у россиян

Фото: Kinga Cichewicz / Unsplash

Психолог Светлана Колосова назвала неопределенность причиной стресса у подавляющего большинства взрослых россиян. По мнению эксперта, психика человека работает так, что ей всегда нужна определенность, а ее отсутствие вызывает чувство тревожности, сообщает News.ru.

По данным опроса, проведенного сервисом «Доктор рядом», 69 процентов россиян жалуются на постоянную повышенную тревожность, сообщил РБК. Из них 57 процентов отметили, что стали нервничать гораздо сильнее, чем раньше, а 12 процентов назвали свою тревогу не сильно изменившейся.

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Светлана Колосова объяснила: человек становится счастливым, когда понимает происходящее вокруг. «Выделяются гормоны, которые успокаивают, — поясняет психолог. — Люди лучше спят, чаще улыбаются».

По ее мнению, успокаивать себя мыслями, что нужно чуть-чуть переждать плохой период и все наладится, недейственно в нынешних реалиях.

Для успокоения Колосова советует отказаться от чтения всех новостей подряд и не пытаться в них разбираться. Эффективный метод, способный поддержать психику, — «жить в трех плоскостях»: размышлять, что сделать сейчас, чтобы улучшить жизнь сейчас, думать о будущем и прикидывать, что сделать для уменьшения потерь.

Ранее эксперты назвали простые техники борьбы со стрессом. Нейробиолог Кэролин Лиф посоветовала научиться правильно дышать, беззвучно кричать, отправляться на осознанные прогулки и не только.

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Вера Владзиевская
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