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Россия сократила вложения в американские гособлигации

Минфин США: вложения России в гособлигации в феврале сократились до 3,753 млрд долларов

Фото: Алексей Агарышевв / РИА Новости

Вложения России в гособлигации США в феврале сократились до 3,753 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина.

Так, долгосрочные облигации в российском портфеле составили два миллиона долларов, а краткосрочные — 3,751 миллиарда. Суммарный объем вложений сократился на 750 миллионов долларов по сравнению с январем 2022 года — тогда он составлял 4,503 миллиарда.

Ранее сообщалось, что старейший банк США Bank of New York Mellon приостановил инвестиции в российские ценные бумаги из-за ситуации вокруг Украины. Известно, что отказ от российских ценных бумаг приведет к сокращению доходов банка на 100 миллионов долларов в первом квартале 2022 года. 

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Марина Совина
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