Старейший банк США приостановил инвестиции в российские ценные бумаги

Старейший банк США Bank of New York Mellon приостановил инвестиции в ценные бумаги РФ

Старейший американский банк Bank of New York Mellon принял решение приостановить инвестиции в российские ценные бумаги из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз банка.

«BNY Mellon прекратил осуществление новых банковских операций в России, а также приостановил инвестиции в российские ценные бумаги», — говорится в документе.

Отказ от российских ценных бумаг приведет к сокращению доходов банка на 100 миллионов долларов в первом квартале 2022 года. При этом, общий доход в четвертом квартале прошлого года составил четыре миллиона долларов.

Отмечается, что BNY Mellon пожертвует миллион долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам.

Ранее Минфин рассказал о временном порядке выплат по госдолгу, номинированному в иностранной валюте, в условиях санкций. Минфин будет давать поручения банкам-агентам на проведение выплат процентов и основной части долга по суверенным еврооблигациям в иностранной валюте, предусмотренной правилами выпуска. Если банк-контрагент откажется от исполнения операции из-за санкций, выплаты будут произведены в рублях по курсу Центробанка на день транзакции.