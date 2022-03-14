Минфин утвердил временный порядок расчетов по госдолгу

Минфин рассказал о временном порядке выплат по госдолгу, номинированному в иностранной валюте, в условиях санкций. Соответствующее сообщение размещено на сайте министерства.

Согласно новым правилам, Минфин будет давать поручения банкам-агентам на проведение выплат процентов и основной части долга по суверенным еврооблигациям в иностранной валюте, предусмотренной правилами выпуска. Если банк-контрагент, в котором открыт корсчет, откажется от исполнения операции из-за наложенных на Москву санкций, выплаты будут произведены в рублях по курсу Центробанка на день транзакции.

Кроме того, порядок действия зависит от того, в каком депозитарии хранится глобальный сертификат выпуска еврооблигаций. Если он прикреплен к «Национальному расчетному депозиторию» (НРД, структура Московской биржи), выплаты будут производиться в адрес НРД. Если сертификат хранится в иностранном депозитарии, средства будут перечисляться в НРД, а далее зачисляться на обычные счета держателей бумаг, права которых учитываются в российских депозитариях, и на счета типа «C» иностранных банков, выполняющих функции платежных агентов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия способна расплатиться по своим обязательствам в рамках госдолга и обладает достаточными резервами для этого. Также он назвал заморозку западными странами части золотовалютных резервов России попыткой создать искусственный дефолт.