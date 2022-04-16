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Во Франции заморозили недвижимость Тимченко и Рашникова

Forbes: недвижимость Тимченко и Рашникова во Франции заморозили из-за санкций ЕС
Виктор Рашников

Виктор Рашников. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Во Франции заморозили недвижимость бизнесменов Геннадия Тимченко и Виктора Рашникова. Об этом сообщает Forbes.

Французское Министерство финансов заморозило более 40 объектов, которые принадлежат россиянам, попавшим под санкции Евросоюза (ЕС). Оказалось, что 31 объект общей стоимостью 920 миллионов долларов принадлежит восьми российским миллиардерам. После заморозки они не могут продать или сдать в аренду эту недвижимость.

Стало известно, что у владельца «Магнитогорского металлургического комбината» Рашникова есть несколько квартир в центре Парижа, они расположены рядом с Елисейским дворцом. Основателю Volga Group Тимченко принадлежит отель на горнолыжном курорте Мерибель.

Уточняется, что заморожена и недвижимость миллиардера Романа Абрамовича. Речь в том числе о поместье стоимостью 90 миллионов долларов на острове Сен-Барт и особняке в Антибе стоимостью 250 миллионов долларов.

14 апреля сообщалось, что Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов Евгения Тененбаума и Давида Давидовича. В Министерстве иностранных дел страны подчеркнули, что Тененбаум называл себя одним из ближайших деловых партнеров Романа Абрамовича. В то же время Давидович описывается Forbes как «гораздо менее заметная правая рука Абрамовича».

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Марина Погосян
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