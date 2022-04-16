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Автоэксперт сравнил эффективность способов защитить автомобиль от угона

Автоэксперт Моржаретто назвал сигнализацию недостаточно эффективным способом защитить авто

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Некоторые автовладельцы полагают, что для защиты машины от угона хватит и сигнализации, но это недостаточно надежный способ, который не может заменить противоугонную систему, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. В разговоре с «Лентой.ру» он сравнил эффективность способов уберечь транспортное средство от злоумышленников.

«Сигнализация от угона никогда никого не спасала. Она просто отпугивает каких-то людей: в основном, начинающих воришек и наркоманов. Или привлекает внимание соседей. Но если это глубокой ночью, скорее всего, просто все будут ругаться», — сказал он.

В то же время, по словам Моржаретто, в определенных ситуациях остановить злоумышленника может противоугонная система, особенно если она сопряжена с дополнительными механическими противоугонными устройствами. Например, противоугонными замками на руль, педали, тормозной диск, коробку передач или капот, а также дверными штырями.

Собеседник «Ленты.ру» также отметил, что не стоит опасаться возможного резкого роста числа автоугонов из-за проблем с поставками машин и запчастей к ним.

«Не думаю, что такой бум будет. Ну внимательнее надо относиться к защите своего автомобиля и к тому месту, где его оставляете. Да, такая вероятность появляется, хотя я не думаю, что каждую вторую машину украдут. Все-таки у нас есть правоохранительные органы, и автомобили современные неплохо защищены», — подытожил эксперт.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин высказывал мнение, что в России станут чаще угонять автомобили популярных моделей, таких как Toyota RAV4 и Camry. По его словам, причина в нехватке запчастей и их высокой стоимости.

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Евгения Куликова
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