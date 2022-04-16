В Новосибирской области запустили портал с экскурсиями по туробъектам

Портал о достопримечательностях и турмаршрутах Trip2sib создали в Новосибирской области

В Новосибирской области запустили цифровую платформу для информирования о туристических маршрутах и достопримечательностях. Как уточняет со ссылкой на директора Центра регионального развития Алексея Низковского ТАСС, на портале можно найти аудиоэкскурсии и путеводители.

Выступая на пресс-конференции Низковский указал, что новый портал о туризме назвали Trip2sib («поездка в Сибирь» — прим. «Ленты.ру»). «Портал разработан с учетом лучших решений порталов о туризме, существующих на нашем континенте, когда вы будете листать наш портал, то увидите элементы с турпорталов Арабских Эмиратов, Финляндии, Норвегии», — добавил он.

С помощью портала можно будет изучить местные туристические достопримечательности и маршруты проезда к ним, найти контакты гостиниц и туроператоров, а также выбрать гида в зависимости от своих предпочтений. Кроме того, на платформе представлены цифровые и аудиоэкскурсии для прогулок по Новосибирску с подробным рассказом о каждом здании. Любителей событийного туризма портал будет предупреждать о ближайших мероприятиях.

Комментируя инициативу, замминистра экономического развития региона Анна Павлова заявила, что такая платформа была необходима для привлечения туристов и развития туротрасли. «Почему мы пошли в сферу цифрового туризма? Статистика говорит, что 53 процента людей не знают, куда они поедут на выходных, и важно их тут перехватить. И второе — если за три секунды человек не нашел нужную информацию, то он уйдет и 30 процентов уже никогда не вернутся», — объяснила она.