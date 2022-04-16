Родившийся в Саратове диджей продаст дом в США со скидкой

Диджей Zedd выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за 22,9 миллиона долларов

Немецкий диджей родом из Саратова Антон Заславский, известный под творческим псевдонимом Zedd, решил избавиться от особняка в Лос-Анджелесе, США. Артист выставил на продажу дом в жилом районе Бенедикт-Кэньон, сообщает Dirt.

В 2021 году Заславский купил дом у солиста группы Jonas Brothers Джо Джонаса в лос-анджелесском престижном районе Энсино и теперь решил продать предыдущее жилье. Музыкант приобрел двухэтажный особняк вскоре после завершения его строительства в 2018 году за 16 миллионов долларов. После переезда диджей решил переделать дом под себя и значительно модернизировал его. Заславский впервые выставил объект на продажу в 2021-м, попросив за него 26,5 миллиона долларов. За девять месяцев покупатель не нашелся, и музыкант был вынужден сделать скидку — теперь дом продается за 22,9 миллиона долларов.

В особняке площадью тысяча квадратных метров пять спален и девять ванных. Также имеются кинотеатр с системой звукоизоляции, бильярдная, тренажерный зал, комната с роялем, гостиная с камином и смежная с ней кухня-столовая, оборудованная двумя встроенными грилями и высококачественной бытовой техникой. Из кухни можно попасть в кладовую, а оттуда — во вторую столовую с кирпичными стенами, отделанным деревом потолком и дизайнерской люстрой. Одна из главных особенностей дома — стеклянные стены, из которых открывается вид на океан и горы.

На первом этаже находятся четыре гостевые комнаты, в трех из которых есть выход к бассейну. Второй этаж занимают хозяйские покои с двумя гардеробными и ванной комнатой, оборудованной двумя туалетными столиками, ванной и душевой кабиной. Из спальни можно попасть на крышу, где находится просторная терраса с массивным камином. Помимо основного здания на участке в 1,3 гектара располагаются кухня со столовой на открытом воздухе, зона для отдыха с очагом для костра, четырехместный гараж и открытая парковка, на которой поместятся как минимум 12 автомобилей.

Zedd является обладателем музыкальной премии «Грэмми» и одним из самых богатых диджеев в мире — его состояние оценивается в 45 миллионов долларов. Он сотрудничал с Леди Гагой, Селеной Гомес, Кэти Перри, Шоном Мендесом и Мартином Гарриксом.

Ранее продать недвижимость в Лос-Анджелесе решила американская актриса Мила Йовович. Звезда попросила за поместье в престижном районе Беверли-Хиллз 14 миллионов долларов. Вместе с основным зданием на участке располагаются гостевой дом с парковкой и отдельный спортзал.