Мила Йовович решила избавиться от поместья в элитном районе

Актриса Мила Йовович решила избавиться от особняка в Лос-Анджелесе после покупки нового

Американская актриса Мила Йовович, известная по фильмам «Пятый элемент» и по франшизе «Обитель зла», решила избавиться от поместья в элитном районе Лос-Анджелеса — Беверли-Хиллз. Звезда выставила объект на продажу после покупки нового дома в том же городе, сообщает Dirt.

Йовович и ее муж, режиссер Пол Андерсон, выставили на продажу свое основное место жительства с 2008 года. Тогда за роскошное поместье в тосканском стиле супруги заплатили 8,5 миллиона долларов, а теперь просят за него 14 миллионов долларов (около 1,2 миллиарда рублей).

Участок находится на вершине холма, он спрятан от посторонних глаз. Со стороны поместье больше похоже на маленькую деревушку в средиземноморском стиле, чем на типичный особняк в районе Беверли-Хиллз. Атмосферу Тосканы на территории создают итальянские кипарисы, виноградная лоза, а также особая каменная кладка.

После покупки супруги расширили территорию и превратили ее в настоящий комплекс с особняком, гостевым домом и отдельным спортивным залом. Общая площадь всех объектов на территории составляет более тысячи квадратных метров. В них есть семь спален и девять ванных комнат.

Небольшой гостевой дом с парковкой под навесом расположен возле въезда в комплекс. Для его обитателей предусмотрены собственный очаровательный внутренний дворик, а также ухоженный сад с живой изгородью. В доме обустроены две спальни, кухня и гостиная с камином.

Особняк хозяев расположен на склоне холма и поэтому состоит из нескольких уровней. В нем обустроена огромная двухэтажная гостиная с камином, французскими дверями и люстрой из кованого железа. В главной спальне установлены камин и шкаф, изготовленный на заказ. Оттуда, а также из ванной комнаты, которая не уступает по размеру спальне, можно попасть на каменную террасу.

Роскошная столовая имеет выходы в сад или на кухню, хорошо подходящую для проведения крупных мероприятий. Французские двери ведут к пышным лужайкам, засаженным пальмами, каменным фонтанам, а также обеденную зону на свежем воздухе с отдельным камином. В доме также есть библиотека с книжными полками из красного дерева и письменным столом, а также ультрасовременный звукоизолированный домашний кинотеатр.

Возле вершины дома расположен внутренний дворик — своеобразная смотровая площадка с видом на огни города, а также бассейном. В отдельно стоящем большом тренажерном зале есть собственная кухня. Для машин предусмотрен двухместный гараж, а также стоянка.

Помимо недавно купленного особняка, Йовович и Андерсон владеют двумя другими домами в Лос-Анджелесе. Один из них находится в районе под названием Гора Олимп (Mount Olympus) в Лос-Анджелесе — там проживает мать актрисы Галина, а второй — в Беверли-Хиллз.

Ранее в марте Мила Йовович вместе с Полом Андерсоном купили особняк в Лос-Анджелесе за 10,2 миллиона долларов. Его площадь составляет 836 квадратных метров.