Мила Йовович купила трехэтажный особняк в Голливуде

Актриса Мила Йовович купила особняк в Лос-Анджелесе за 10,2 миллиона долларов

Актриса Мила Йовович купила новый особняк. Звезда фильма «Пятый элемент» стала обладательницей недвижимости в лос-анджелесском районе Голливуд Хилс. Артистка заплатила за дом 10,2 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Площадь трехэтажного особняка составляет 836 квадратных метров. Он располагается на участке в 121 сотку, однако большая часть этой земли практически бесполезна, так как дом стоит на крутом холме. Объект не выходил в открытую продажу, но, согласно налоговым отчетам, внутри здания есть шесть спален и шесть ванных, а снаружи — бассейн.

Теперь Йовович и ее муж режиссер Пол Андерсон владеют четырьмя объектами недвижимости. Еще один дом пары тоже находится в Лос-Анджелесе, два других располагаются в Беверли-Хиллз, где пара проживает на постоянной основе с 2007 года.

До конца 2021 года Йовович и Андерсон являлись хозяевами еще одной недвижимости в Лос-Анджелесе, однако в ноябре супруги избавились от нее, получив с продажи объекта 4,6 миллиона долларов. Дом состоял из четырех спален, к каждой из которых примыкала отдельная ванная. На участке был гараж на пару машин и бассейн.