Мила Йовович избавилась от одного из своих домов в Лос-Анджелесе

Американская актриса Мила Йовович продала один из своих объектов недвижимости в округе Лос-Анджелес. Дом обошелся новому владельцу в 4,6 миллиона долларов (более 343 миллионов рублей), сообщает Dirt со ссылкой на налоговые отчеты.

Материалы по теме Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты

Дом находится в городе Беверли-Хиллз, Йовович владела им на протяжении 18 лет. Ее супруг британский режиссер Пол Андерсон приобрел указанный объект в 2003 году до их свадьбы, однако вскоре переписал жилье на актрису. Пара проживала в нем в середине 2000-х годов, после чего переехала в дом побольше в том же районе.

По данным налоговой службы, особняк был построен в 1960-х годах, однако 30 лет спустя его реконструировали, придав ему современный вид. В распоряжении нового владельца оказался дом в 390 квадратных метров с четырьмя спальнями, к каждой из которых примыкает собственная ванная комната. На участке также есть гараж на две машины, бассейн и лужайка.

В марте свою недвижимость в Беверли-Хиллз решила продать и популярная американская актриса, ведущая собственного шоу Эллен Дедженерес. Вместе с австралийско-американской актрисой Поршей де Росси знаменитость захотела выручить за поместье 53,5 миллиона долларов (на тот момент почти четыре миллиарда рублей).