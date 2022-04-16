Жена Медведчука попросила помочь с его освобождением саудовского принца

Жена Медведчука попросила принца Саудовской Аравии Аль Сауда помочь освободить ее мужа

Жена украинского оппозиционера, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду с просьбой помочь с освобождением ее мужа. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает ТАСС.

Как уточняется, Марченко попросила принца Мухаммеда поспособствовать обмену ее супруга на граждан Великобритании, оказавшихся в плену у российских военных в ходе спецоперации на Украине. По словам супруги украинского политика, у представителя Саудовской Аравии налажены близкие отношения с Великобританией, поэтому он может повлиять на «решения, принимаемые в Лондоне».

«Вы могли бы использовать эти связи и попросить [британского премьер-министра] Бориса Джонсона повлиять на президента [Украины Владимира] Зеленского, чтобы помочь обменять моего мужа на британских подданных, которые были взяты в плен российскими войсками и силами ДНР», — заявила Марченко в своем обращении.

До этого женщина также обратилась к родственникам британских пленных. Она указала им на возможность попросить Джонсона обменять их на ее супруга.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил украинский президент, опубликовав его фото в наручниках. Он пояснил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был задержан в ходе специальной операции СБУ. Позднее Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на украинских пленных.