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Россиянин убил из мести охранника торгового центра

В Балашихе 43-летний россиянин задержан за убийство охранника торгового центра из мести

Фото: Shutterstock

В Московской области задержали 43-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве из мести. Об этом в воскресенье, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, в ночь на 17 апреля в Балашихе подозреваемый решил расправиться с охранником, с которым у него произошел конфликт при выполнении тем служебных обязанностей. Злоумышленник разбил прикладом ружья входную дверь, зашел внутрь и принялся избивать мужчину, а после выстрелил в него.

Прибывшая бригада скорой помощи отвезла мужчину в больницу, но спасти его жизнь врачи не смогли. Подозреваемый был задержан, в отношении него завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следователями назначены молекулярно-генетическая, баллистическая, психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

Ранее 17 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге вооруженный ножом россиянин напал на продавцов продуктового магазина ради бутылки вина «Кагор».

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Владимир Седов
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