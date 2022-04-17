Россиянин напал на продавцов магазина с ножом ради бутылки вина и попал на видео

В Петербурге нападение россиянина с ножом на магазин ради бутылки кагора попало на видео

В Санкт-Петербурге вооруженный ножом россиянин напал на продавцов продуктового магазина ради бутылки вина «Кагор» и попал на видео. Ролик в воскресенье, 17 апреля, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как молодой человек в темной куртке хватает с витрины бутылку вина и бежит к выходу, а ему наперерез бросаются две женщины и мужчина из числа сотрудников магазина. Внезапно юноша выхватывает нож, поднимает его над головой и начинает выкрикивать угрозы. Сотрудники магазина отступают, и нарушитель порядка сбегает с места преступления.

По данным канала, нападение на магазин произошло 16 апреля. В тот же вечер мужчина вместе с другом ограбил другую торговую точку. По горячим следам злоумышленников задержали. Ими оказались безработные, ранее судимые за грабежи и кражи мужчины 20 и 22 лет.

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