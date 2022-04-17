Вучич заявил о «минировании» сербских самолетов спецслужбами из Украины

Президент Сербии Вучич заявил, что сигналы о минировании отправляют спецслужбы из Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы из Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы думаете, что мы продолжаем перелеты в РФ из-за прибыли? У нас ее нет. Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет — не поступил сигнал о минировании», — сказал сербский лидер, добавив, что, когда самолет был над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что сигнал был ложный.

По словам Вучича, это делают иностранные спецслужбы с территории двух государств: одной страны-члена ЕС и Украины. «И делают это постоянно», — добавил он.

Вучич подчеркнул, что у национального авиаперевозчика нет никакой прибыли с перелетов в Россию, поскольку из-за сигналов о взрывчатке самолеты возвращали с венгерской границы и из других мест, и «те очень малые деньги, которые зарабатывали, их уже нет».

5 апреля в Белграде эвакуировали пассажиров и сотрудников местного аэропорта Никола Тесла из-за сообщений о заложенной бомбе. До этого, 11 марта, самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы взрыва.